Овечкин забил в пятой игре подряд и сократил отставание от Гретцки до 33 шайб

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в игре против «Нэшвилл Предаторс» забросил очередную шайбу и продлил свою результативную серию до пяти матчей. До считавшегося когда-то вечным рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось оформить 33 голевых действия.
В нынешнем сезоне в 12 матчах Овечкин набрал 16 очков (8 шайб + 8 голевых передач), напоминает «Спорт-Экспресс». Шайба в ворота «Нэшвилла» стала для него 861-й в заокеанской карьере. От канадца Уэйна Гретцки по прозвищу Великий, у которого 894 гола, российского нападающего отделяют теперь 33 шайбы. Специалисты подсчитали, что при сохранении нынешнего темпа результативности Александр сможет превзойти достижение Гретцки уже в нынешнем сезоне, примерно в апреле 2025 года.
Сам Овечкин рассказывал, что в те моменты, когда у него не получалась игра и шайба упорно не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, подбадривал, говорил, что всё вернётся, а моменты, когда удача отворачивается, случаются у всякого хоккеиста. Такое достойное поведение великого спортсмена по отношению к конкуренту вызывает уважение.
Читайте также:
Овечкин рассказал, какую часть зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру
Команды Овечкина и Фетисова сыграют в гала-матче турнира Ovi Cup
Александр Бойцов