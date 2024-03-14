Овечкин вышел на чистое 14-е место среди бомбардиров в истории НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Таким образом, российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю.
Кроме того, российский бомбардир вышел на 9-е место в НХЛ по количеству очков, набранных в гостевых матчах. Он набрал 742-й результативный балл и обошёл по этому показателю Джо Сакика (741 очко). У занимающего восьмую строчку Горди Хоу 778 очков, набранных в выездных встречах. Лидирует в этом списке великий Уэйн Гретцки — 1298 очков.
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