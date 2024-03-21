Российский бомбардир Овечкин превзошёл ещё один рекорд великого Гретцки

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В матче против «Калшари Флэймз» российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы. Эта встреча стала 639-й в карьере игрока, в которой он сумел отличиться хотя бы один раз.
По этому показателю российский бомбардир превзошёл великого канадца Уэйна Гретцки, у которого таких матчей 638, передаёт Спортбокс.ру. Теперь новй рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству игр с заброшенными шайбами принадлежит Овечкину. За всю историю заокеанской лиги только четыре игрока забивали голы в 600 и более матчах. Кроме Овечкина и Гретцки, это Горди Хоу (635 шайб) и Яромир Ягр (623). Пятёрку лучших по этому показателю замыкает Марсель Дионн, остановившийся на отметке 561 игра с заброшенными шайбами.
Отметку в 500 игр с голами в НХЛ преодолели всего лишь 16 хоккеистов. Из ныне действующих игроков к этому своеобразному «клубу 500» ближе всех подобрался Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». На его счету 471 матч, в которых он отметился заброшенными шайбами. До результата Овечкина ему, конечно, далеко.
В следующей игре против «Торонто Мэйпл Лифс» российский нападающий снова отметился дублем. В последних 17 играх капитан «Вашингтона» забил 10 голов. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 49 шайб. Уже в следующем сезоне погоня Александра за «вечным» достижением великого канадца может увенчаться успехом.
Читайте также:
Овечкин забросил две шайбы «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 гола
Овечкин вышел на чистое 14-е место среди бомбардиров в истории НХЛ
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб
Отметку в 500 игр с голами в НХЛ преодолели всего лишь 16 хоккеистов. Из ныне действующих игроков к этому своеобразному «клубу 500» ближе всех подобрался Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз». На его счету 471 матч, в которых он отметился заброшенными шайбами. До результата Овечкина ему, конечно, далеко.
Читайте также:
Овечкин забросил две шайбы «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 гола
Овечкин вышел на чистое 14-е место среди бомбардиров в истории НХЛ
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб
Александр Бойцов