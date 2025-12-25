Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян может покинуть клуб зимой
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян может покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает портал «Metaratings.ru», основная причина возможного ухода — желание футболиста регулярно выходить на поле, чего он сейчас не получает в нижегородском клубе.
По имеющимся сведениям, другие команды уже проявили интерес к игроку, однако конкретных официальных предложений Царукяну или «Пари НН» ещё не поступало.
Спортсмен присоединился к «Пари НН» в январе 2024 года. В текущем сезоне он сыграл шесть матчей во всех турнирах. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро. Его контракт с нижегородским клубом действует до 30 июня 2027 года.
