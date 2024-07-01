Гроссмейстер Шипов проведёт шахматный мастер-класс в Звенигороде

Фото: Хавива Фонина
Праздник, приуроченный к Международному дню шахмат, проведут в звенигородском Манеже 20 июля, в рамках мероприятия будет организован мастер-класс гроссмейстера Сергея Шипова и турнир с его участием. Об этом рассказал глава звенигородского шахматного клуба Антон Тарасов, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
«Сергей Шипов разберёт самые интересные партии в истории шахмат, ответит на вопросы, а также сыграет в шахматы одновременно с несколькими профессионалами. Партия с каждым игроком будет транслироваться на большом экране в звенигородском Манеже», — сказал Тарасов.Он добавил, что Сергей Шипов считается одним из лучших в стране комментаторов шахматных партий.
Стать участниками турнира в Звенигороде могут профессиональные шахматисты со всей страны. Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (903) 800-15-78.
Читайте также:
Город общемирового контекста: выставка «Звенигород. От земли до неба»
«Живое, сложное, подвижное»: в Звенигороде открылась выставка «Преображенная природа»
Готовность капремонта школы в Звенигороде достигла 75%
Лев Каштанов