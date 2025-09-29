Грулёв заявил, что «Пари НН» пропустил «нелепые» голы от «Спартака»
Левый вингер «Пари НН» Вячеслав Грулёв прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».
Напомним, что состоявшийся 28 сентября матч завершился со счётом 0:3 в пользу столичной команды.
«Спартак» – хорошая, квалифицированная команда. Мы пропустили три мяча и не реализовали свои моменты. Класс игроков на игре, естественно, сказался. Был ли шанс вырвать хотя бы ничью? Мы пропустили нелепые голы, как это часто бывает у нас в последних играх, к сожалению. После такого тяжело обычно переворачивать игру, но ребята старались до последнего. Мы будем реабилитироваться», – сказал Грулёв в интервью Metaratings.ru.Встреча завершилась победой «Спартака» благодаря голу Манфреда Угальде и дублю Жедсона Фернандеша. Следующий матч РПЛ «Пари НН» проведёт против «Сочи» 5 октября на стадионе «Фишт» в 14:15 по московскому времени.