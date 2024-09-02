Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений

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Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский заявил, что команде необходимо делать выводы после поражений.
«На данный момент сыграла десять матчей — три в Кубке и семь в РПЛ. Эмоции от поединков были разными, ведь были не только победы, но и поражения. Но на данный момент ЦСКА уверенно выиграл три матча подряд против аутсайдеров. Но нужно не забывать, что мы проиграли два матча «Краснодару». Также было поражение и от «Локомотива». Проигрыши прямым конкурентам расстраивают и из них нужно делать выводы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Грушевский.
При этом он отметил, что ЦСКА всё-таки преодолел синдром прошлого сезона и перестал пропускать голы в финалах матчей.
Ранее экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявлял, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.
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