Попов допустил победу «Спартака» в матче с «Рубином»

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Экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявил, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.
«Стихия «Рубина» — играть от обороны и пытаться поймать противника на контратаках. Главная задача «Спартака» — активно начать играть с первых минут, создавать моменты и не терять концентрацию до конца матча. В последнее время «Рубин» не разваливается, поэтому не думаю, что счёт будет крупный. Будет весёлая игра: со стороны «Спартака» будет много моментов, и, наверно, они выиграют, потому что команда намного сильнее», — высказался в беседе с Metaratings.ru Попов.
Ранее комментатор Константин Генич рассказывал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.
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