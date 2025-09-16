«Грязный боксёр из кабака»: Тренер Бивола высказался о Рикки Хаттоне

16 сентября 2025, 15:54

Тренер Бивола Машьянов прокомментировал смерть Рикки Хаттона

Фото: Istock/PongsakornJun

Российский тренер Геннадий Машьянов, который работает с чемпионом Дмитрием Биволом, дал комментарий о смерти экс-чемпиона мира в двух весах Рикки Хаттона.





В эксклюзивном интервью «MMA.Metaratings.ru» Машьянов рассказал, что запомнил Хаттона по боям с Костей Цзю и Мэнни Пакьяо.

«Был безбашенным и грязным боксёром из кабака. Только Пакьяо смог его раскусить, а Костя пошёл на поводу. А так жалко человека», — высказалася Геннадий.

