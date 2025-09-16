«Грязный боксёр из кабака»: Тренер Бивола высказался о Рикки Хаттоне
Российский тренер Геннадий Машьянов, который работает с чемпионом Дмитрием Биволом, дал комментарий о смерти экс-чемпиона мира в двух весах Рикки Хаттона.
В эксклюзивном интервью «MMA.Metaratings.ru» Машьянов рассказал, что запомнил Хаттона по боям с Костей Цзю и Мэнни Пакьяо.
«Был безбашенным и грязным боксёром из кабака. Только Пакьяо смог его раскусить, а Костя пошёл на поводу. А так жалко человека», — высказалася Геннадий.Машьянов добавил, что встречал Хаттона несколько раз за последние пять лет и отметил, что тот выглядел не очень здоровым, весил более 80 кг и вёл не самый правильный образ жизни.
Рикки Хаттон скончался 14 сентября в возрасте 46 лет. Его последний бой состоялся в ноябре 2012 года, когда он проиграл нокаутом в девятом раунде украинцу Вячеславу Сенченко. На счету Хаттона 45 побед, 32 из которых — нокаутом, и три поражения.