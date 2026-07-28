Губернатор Челябинской области отметил вклад южноуральской школы в российский хоккей

28 июля 2026, 14:38

Губернатор Алексей Текслер назвал Челябинскую область центром развития хоккея

Фото: Istock / vchal

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что регион играет одну из ключевых ролей в развитии отечественного хоккея. Об этом он рассказал в разговоре с «РБ Спорт» на открытии академии «Красная Машина Челябинск», которое состоялось 28 июля.





По словам Текслера, создание новой спортивной площадки станет важным шагом в подготовке молодых хоккеистов и развитии всей системы российского спорта.





«Российский хоккей — это известный всему миру бренд. И хоккей — это главный турнир на любой Олимпиаде. Поэтому с открытием академии «Красная Машина» мы решаем множество задач, и это развитие всего нашего спорта, что крайне важно», — отметил губернатор.

«Челябинская область — это центр развития хоккея. У нас две команды выступают в КХЛ, и не каждый регион может этим похвастать. Хоккейный клуб «Трактор» берет свое основание с первых чемпионатов России. У нас система, которая работает и дает результат», — заявил он.