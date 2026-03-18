Губерниев: «Балтика» и Талалаев — главное очарование сезона
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что очарован игрой «Балтики» в текущем сезоне и работой главного тренера калининградцев Андрея Талалаева. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Губерниев считает Талалаева большим талантом и уверен, что он достигнет многого. Комментатор также продолжает поддерживать «Локомотив».
Губерниев не унывает из-за состояния российского футбола, а наоборот, находит в нём много интересного. Сейчас не время для пессимизма, подчеркнул он.
После 21-го тура «Балтика» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 39 очков. 21 марта «Балтика» сыграет с «Сочи» в рамках 22-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
