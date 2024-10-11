Губерниев: Футболист не должен рассказывать про алкоголь всей стране

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Комментатор Дмитрий Губерниев рекомендовал спортсменам, в частности футболистам, рассказывать не об алкоголе, а о чём-то более положительном.
Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.
Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.
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«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.
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Мелисса Тимофеева