Нигматуллин объяснил, почему сборной РФ не надо играть с командой Медиалиги

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.
«Я не вижу смысла присоединяться к огромному количеству вымышленных предположений на тему того, с кем сыграть сборной России. Играть с Медиалигой я тоже смысла не вижу. Каждый по-своему хорош. Если перемешивать профессиональный футбол с медиафутболом, то будет избиение», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Нигматуллин.
Также Руслан Нигматуллин прокомментировал признание полузащитника «Локомотива» Алексей Батраков лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре.
«Алексей Бартаков безоговорочно был лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в прошедшем месяце», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Нигматуллин.Ранее защитник сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России, отметив, что всё прошло хорошо.
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