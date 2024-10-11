Радослав Батак прокомментировал своё отношение к пиву

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Сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.
При этом он признался, что не запрещает футболистам выпивать напиток после матчей.
Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.
Тренер подчеркнул, что, по его мнению, после матчей всё же организму нужно не пиво, чтобы восполнить потраченную энергию.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
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Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.
«Доктора объясняли, что пиво — это не хорошо. Но есть люди, которые любят пиво, хотя я к ним не отношусь. Конечно, кола самая вредная и если выбирать меньшее из двух зол, то лучше пиво. После игр главное — карбогидрат, хорошее питание и вода. После победных матчей на совместном ужине игроки у меня спрашивали, можно выпить. Да, если кто-то чувствует, что ему станет легче после одного пива и он получит удовольствие», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батак.
Тренер подчеркнул, что, по его мнению, после матчей всё же организму нужно не пиво, чтобы восполнить потраченную энергию.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
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Мелисса Тимофеева