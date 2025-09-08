Губерниев: футбольный матч между Россией и США может сблизить отношения стран

08 сентября 2025, 14:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Футбольный матч между Россией и США должен сблизить отношения стран. Об этом заявил комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев.





Ранее в СМИ появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение матча между сборными России и США. По словам журналиста, народы двух стран могут стать ближе после проведения игры.





«Возможно, политики смогут на этом фоне договориться о более глобальных вещах. Если эта игра приблизит наше возвращение, будет здорово. Но после этого матча должны откликнуться политики, и должна быть польза», — сказал комментатор в интервью для Metaratings.ru.