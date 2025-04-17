Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ

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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что главным фаворитом в чемпионской гонке РПЛ является «Зенит».
«Если "Краснодар" наберёт очков больше, чем "Зенит", он же станет чемпионом. Поэтому шансы реалистичны. Если обе команды наберут одинаковое количество очков, чемпионом станет "Зенит", потому что у них разница мячей в пользу «Зенита». Конечно, шансы реалистичные. Надо всего лишь набрать очков больше, чем "Зенит", и "Краснодар" — чемпионы», — отметил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.
При этом он отметил, что на сегодняшний день именно «Зенит» является фаворитом после победы над «Краснодаром». После этого матча психологическое преимущество на стороне петербургской команды. Однако фактическим лидером пока является «Краснодар».
Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.
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