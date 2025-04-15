Писарев: второе место в РПЛ обернется для «Зенита» полным провалом

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Он согласился с утверждением, что сегодняшний состав «Зенита» является самым слабым за последние годы.
При этом он отметил, что уход Клаудиньо не обернулся для «Зенита» катастрофой.
Кроме того, Писарев подчеркнул, что, если «Зенит» не окажется на первой строчке РПЛ и не выиграет чемпионат, это будет полным провалом.
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«Игры нет, особенно это чувствовалось на отрезке до матча с «Краснодаром». У них страдает позиционная атака. Но покупка Луиса Энрике себя оправдала уже. Вспомните, Малком приехал, год не мог найти свою игру, был травмирован. По Энрике хорошо видно, что это топовый футболист, в отличие от легионеров "Спартака"», — заявил Писарев в беседе с Metaratings.ru.
При этом он отметил, что уход Клаудиньо не обернулся для «Зенита» катастрофой.
Кроме того, Писарев подчеркнул, что, если «Зенит» не окажется на первой строчке РПЛ и не выиграет чемпионат, это будет полным провалом.
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Элина Позднякова