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Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой.
«Я бы сейчас не назвал «Спартак» народной командой. Это всё в прошлом. Они стремятся к этому, но всё тщетно. Могу сказать лишь то, что команда очень популярна, и она обязана показывать хороший футбол», – сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.

Известно, что в разное время именно «Спартак» был одним из самых популярных клубов в России. Это придавало ему статус народной команды.

Ранее Губерниев также отмечал, что Россия по-прежнему не является спортивной державой и рассказал, какие проблемы видит Михаил Дегтярёв в этом вопросе.

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#россия
#футбол
#интервью
#спартак
Названы пять лучших вратарей в РПЛ
Экс-голкипер «Динамо» Шунин перечислил лучших вратарей в РПЛ
17 апреля 2025, 14:58

Фото: iStock/matimix

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин назвал пятерых лучших голкиперов российского чемпионата на сегодняшний день.
«Назвать пять лучших вратарей РПЛ на данный момент? Не сильно слежу за РПЛ сейчас. Акинфеев, Агкацев, Максименко, Лунёв, Лантратов», — отметил Шунин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. За время своей спортивной карьеры он шесть раз становился чемпионом России, а также по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Вратарь был обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев заявлял, что хочет отыграть 1000 матчей в своей карьере.

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Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ

Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой
#страны
#уефа
#интервью
#спартак
#рпл
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Губерниев назвал главного фаворита на чемпионство в РПЛ
Губерниев: «Зенит» — фаворит в чемпионской гонке
17 апреля 2025, 14:40

Фото: iStock/matimix

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает, что главным фаворитом в чемпионской гонке РПЛ является «Зенит».
«Если "Краснодар" наберёт очков больше, чем "Зенит", он же станет чемпионом. Поэтому шансы реалистичны. Если обе команды наберут одинаковое количество очков, чемпионом станет "Зенит", потому что у них разница мячей в пользу «Зенита». Конечно, шансы реалистичные. Надо всего лишь набрать очков больше, чем "Зенит", и "Краснодар" — чемпионы», — отметил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.

При этом он отметил, что на сегодняшний день именно «Зенит» является фаворитом после победы над «Краснодаром». После этого матча психологическое преимущество на стороне петербургской команды. Однако фактическим лидером пока является «Краснодар».

Напомним, «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» отстает на два балла и занимает второе место. У «Спартака» и ЦСКА по 47 очков.

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#борьба
#спартак
#рпл
#краснодар
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Защитник «Рубина» Грицаенко раскрыл свои траты
Грицаенко: футболисты часто разделяют траты на себя и на семью
17 апреля 2025, 13:54

Фото: iStock/FOTOKITA

Центральный защитник «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал о своих тратах при проживании в Казани.
«Сколько примерно трачу в Казани? У журналистов этот вопрос стал популярен. Но когда футболисты отвечают, то многие разделяют свои траты на то, сколько тратят лично на себя и на свою семью. Ни для кого не секрет, что детское образование, кружки и занятия обходятся дорого», — рассказал Грицаенко в беседе с Metaratings.ru.

Он отметил, что тратил бы намного меньше, если бы у него не было семьи, так как основное время спортсмен проводит на тренировочной базе, где и питается.

Грицаенко уточнил, что во время постоянных тренировок, матчей и разъездов деньги тратить особо некуда и некогда. При этом он отказался называть конкретную сумму, которую он тратит, отметив, что это его личное дело.

29-летний защитник играет за «Рубин» с февраля 2021 года. Он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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#рф
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В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина
Мэр Вашингтона Боузер объявила 11 апреля Днем Овечкина и призвала его отмечать
16 апреля 2025, 17:22

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

День Александра Овечкина объявила в Вашингтоне мэр города Мюриэл Боузер и приурочила его к 11 апреля, когда клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал хоккеиста для поклонников.
«Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года Днем Алекса Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия, и приветствую празднование этого дня всеми жителями Вашингтона», — сказано в документе, размещенном на сайте НХЛ.
Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки 6 апреля, забив 895-ю шайбу. В этот день в 2004 году «Вашингтон Кэпиталз» выиграл драфт-лотерею и взял на драфте Овечкина. Игрок побил почти все клубные рекорды. С приходом форварда клуб впервые завоевал Кубок Стэнли.

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Алдонин: Акинфеев реально способен сыграть 1000 матчей
16 апреля 2025, 15:34

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил возможности экс-одноклубника, вратаря Игоря Акинфеева, желающего провести 1000 матчей в карьере.
«Я знаю Игоря, и если говорить об уровне игры, то в целом это вполне реалистично. По сути, это три сезона. Учитывая, сколько сезонов он уже провёл, в какой он сейчас форме и в каком психологическом настрое – ему ничто не мешает провести такое количество матчей», — сказал Алдонин в интервью Metaratings.ru.

Он отметил, что уровень мастерства Акинфеева демонстрирует, что такое желание реально к выполнению. Главное, чтобы вратарю не помешали травмы, считает футболист.

По словам Алдонина, ЦСКА наконец добились стабильной игры в обороне благодаря грамотному подбору игроков и отсутствию частой ротации.

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