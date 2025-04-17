Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)
Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» больше не является народной командой.
«Я бы сейчас не назвал «Спартак» народной командой. Это всё в прошлом. Они стремятся к этому, но всё тщетно. Могу сказать лишь то, что команда очень популярна, и она обязана показывать хороший футбол», – сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.
Известно, что в разное время именно «Спартак» был одним из самых популярных клубов в России. Это придавало ему статус народной команды.
Ранее Губерниев также отмечал, что Россия по-прежнему не является спортивной державой и рассказал, какие проблемы видит Михаил Дегтярёв в этом вопросе.
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