Рианчо назвал главный матч Евро-2024

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Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.
«На мой взгляд, игра Испания — Германия — это главный матч Евро-2024. Хотелось бы увидеть такой финал, но, к сожалению, команды встретятся в четвертьфинале. Верю, что талантливая сборная Испании сможет пройти дальше. Надеюсь, они покажут достойную игру сегодня», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.
Матч четвертьфинала Евро-2024 между Испанией и Германией состоится сегодня, 5 июля, в 19:00 по мск.
Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.
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