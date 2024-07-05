Пономарев ожидает скучный матч Португалии и Франции

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.
«Пока эти две команды меня не впечатлили. Они играли в какой-то вялый и скучный футбол на этом турнире. Я не думаю, что сегодня что-то изменится. Считаю, что в матче не будет забито много голов и даже не исключаю счет 0:0 и серию пенальти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.
Он добавил, что по-настоящему его впечатлила в этом турнире Швейцария. Он назвал сборную этой страны высококлассной европейской командой по всем характеристикам.
Матч четвертьфинала Евро-2024 между Францией и Португалией состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 по мск.
Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин допустил, что победа Франции над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу может быть объяснена закономерностью.
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