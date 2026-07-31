Губерниев назвал русофобией недопуск РФ к чемпионату мира по хоккею
Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев резко высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать российскую сборную к участию в чемпионате мира 2027 года. Его слова цитирует портал Metaratings.ru.
Губерниев назвал формулировки федерации неприемлемыми. Он усомнился в аргументах о безопасности и целостности спорта, указав на противоречивость подхода спортивных чиновников.
«Это откровенная русофобия и хамство. Наши фехтовальщики выступали на чемпионате мира – это разве сильно ударило по безопасности и цельности спорта? А в хоккее, видимо, ударит. Ну, хорошо. Пока ситуация не поменяется, нас не допустят ни в хоккее, ни в биатлоне», — заявил журналист.Напомним, 30 июля совет IIHF принял решение об отстранении сборной России от чемпионата мира 2027 года. Ограничения распространяются также на молодёжное первенство и юниорские турниры (в категориях U‑18 — как среди мужчин, так и среди женщин).