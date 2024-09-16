Семак прокомментировал первую игру Соболева

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии к первой игре в новой команде нападающего Александра Соболева заявил, что спортсмену предстоит набрать форму.
«Сложно говорить в процентах о его готовности. Любому игроку, который пропустил так много, требуется время, чтобы набрать форму. Но его здоровье позволяет выдерживать большой объем работы, так что будем с нетерпением ждать, как он наберет оптимальную форму», — отметил в беседе с Газета.ру Семак.
А бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев заявил о неяркой игре команды в какой-то мере из-за Соболева. Он допустил, что спортсмен после своего выхода сядет на скамейку запасных.
«Зенит» в первом тайме с ЦСКА сыграл неярко, потому что в состав надо как-то вклинить Соболева. Какая-то странная схема с тремя «столбами». У «Зенита» нет таких ярко выраженных полузащитников, которые могли бы обеспечивать всех троих нападающих передачами с фланга. Странный выбор тактики от Сергея Семака. Но она привела к победе – и это самое главное. Наверное, будут сделаны какие-то выводы, и Соболев, я думаю, первый кандидат на то, чтобы сесть на скамейку после этой игры», – ответил в беседе с «РБ Спорт» Николаев.
Ранее экс-футболист Максим Деменко заявил, что недавно перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев адаптируется в команде со временем.
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