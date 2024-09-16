Семак прокомментировал первую игру Соболева

Стадион «Орион» в Балашихе после завершения первый этап капремонта принял десятый матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Футбольная команда «Легенды футбола» сыграла со сборной городского округа в третий раз. Со счетом 9:5 победили звёзды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.