Губерниев назвал Вяльбе преступницей после госпитализации лыжниц со Спартакиады

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале эмоционально отреагировал на массовый завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.
Он заявил, что люди, принявшие решение проводить гонки в неподходящих погодных условиях, – преступники. Он уточнил, что имеет в вижу работников Минспорта, рейс-директора Игоря Беломестнова и главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Губерниев подчеркнул, что они все должны ответить перед законом.
Ранее в этот день сообщалось, что 15 лыжниц не пришли к финишу в ходе гонки на дистанции 10 километров. Из-за неблагоприятных погодных условий произошёл массовый завал, в результате которого лыжницы начали падать друг на друга. Девять спортсменок были госпитализированы с ушибами и переломами.
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Губерниев подчеркнул, что они все должны ответить перед законом.
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Анастасия Чинкова