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Губерниев назвал Вяльбе преступницей после госпитализации лыжниц со Спартакиады

08 марта 2024, 17:26
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале эмоционально отреагировал на массовый завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.
Он заявил, что люди, принявшие решение проводить гонки в неподходящих погодных условиях, – преступники. Он уточнил, что имеет в вижу работников Минспорта, рейс-директора Игоря Беломестнова и главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Губерниев подчеркнул, что они все должны ответить перед законом.


Ранее в этот день сообщалось, что 15 лыжниц не пришли к финишу в ходе гонки на дистанции 10 километров. Из-за неблагоприятных погодных условий произошёл массовый завал, в результате которого лыжницы начали падать друг на друга. Девять спортсменок были госпитализированы с ушибами и переломами.

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МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
08 марта 2024, 17:13

Фото: iStock/Daniel Bartus

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава координационной комиссии Игр в Париже, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.
Он подчеркнул, что в настоящее время официальное решение по данному вопросу ещё не принято.

Участие спортсменов из России и Белоруссии в церемонии открытия будет обсуждаться на исполкоме МОК, который состоится 19-20 марта в швейцарской Лозанне.

6 марта стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия Летних Паралимпийских игр в Париже.

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#олимпиада
#париж
#церемония
#спортсмены
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ЦСКА победили «Крылья Советов» в Самаре со счётом 2:0
08 марта 2024, 16:45

Фото: iStock/gorodenkoff

8 марта состоялся матч между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, пишет РИА «Новости». ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0
Футбольный поединок стал настоящим триумфом для бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, который был признан лучшим игроком матча. Виллиан отметился двумя голами, забитыми на 9-й и 49-й минуте встречи.

Эта победа значительно повлияла на турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка и поднялись на четвёртую строчку, демонстрируя свою силу и амбиции. Игорь Осинькин и его команда «Крылья Советов» остаются на восьмом месте с 29 баллами в активе.

Матч стал ещё одним подтверждением таланта и мастерства Виллиана Роши. Бразильский защитник привнес в игру своей команды не только надёжность в обороне, но и опасность в атаке. Его два гола стали решающим фактором в исходе матча, и он заслуженно получил награду лучшего игрока.

Вильян Роша является одним из ключевых игроков ЦСКА, и его вклад в успех команды становится все более значимым.

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#победа
#матч
#футбол
#самарская область
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Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за аппендицита
08 марта 2024, 16:35

Фото: iStock/SDivin09

Пилот «Феррари» Карос Сайнс пропустил Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» в связи с операцией по удалению аппендицита. Об этом итальянская команда написала на своей странице в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что перед Гран-при Сайнс почувствовал недомогание. В среду, 6 марта, он досрочно покинул мероприятие, которое проводило в Джидде.

После этого у Сайнса диагностировали аппендицит, поэтому теперь ему требуется операция по его удалению. Вместо него, начиная с третьей свободной практики и до конца уик-энда, будет участвовать резервный пилот Оливер Берман.

Третья практика и квалификация состоится в пятницу, а сама гонка второго этапа чемпионата «Формулы-1» запланирована на субботу, 9 марта.

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#спорт
#гонка
#спортсмены
#операция
#здоровье
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Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
08 марта 2024, 04:47

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает РИА Новости.
В матче регулярного первенства против «Питтсбург Пингвинз» Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Форвард забил во втором периоде. Теперь у него 18 заброшенных шайб в сезоне. Счет в игре — 2:0 в пользу «Вашингтона».

Таким образом, теперь число результативных баллов в карьере 38-летнего россиянина в чемпионатах НХЛ достигло 1532 (840 голов и 692 передачи). Чтобы выйти на эту позицию, ему потребовалось 1405 матчей. По этому показателю форвард «Вашингтона» превзошел Пола Коффи (1531 очко в 1409 матчах).

Рекордсменом НХЛ по очкам является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает только канадскому форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби, который находится на 12-й строчке рейтинга (1565 очков в 1251 матче).

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#нхл
#счёт
#овечкин
#хоккей
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Майк Тайсон проведет поединок с блогером Джейком Полом
08 марта 2024, 03:43

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок по правилам бокса с известным видеоблогером Джейком Полом, который моложе его на 30 лет, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соцсети журналиста Майкла Бенсона.
По его словам, бой пройдет 20 июля в американском городе Арлингтон, штат Техас. Получит ли он статус официального поединка среди профессионалов или будет показательным, пока неизвестно.

Пол и Тайсон подтвердили сообщение в своих социальных сетчх, уточнив, что контракт на бой уже подписан. Организаторы Most Valuable Promotions в свою очередь сообщили, что бой будет транслироваться на Netflix. Они назвали предстоящий бой «поединком мечты», который случается раз в жизни.

Тайсону 57 лет, последний официальный бой он провел в 2005 году, в выставочном поединке Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2020 году против Роя Джонса. Всего в его послужном списке 50 побед и 6 поражений. На счету 27‑летнего Пола девять побед и одно поражение.

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#соцсети
#матч
#бокс
#блогер
#спорт
#спортсмены
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Мостовой не поддержал критику в адрес Захаряна
07 марта 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что критика игры спортсмена Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Соседад» непонятна ему.
Он выразил мнение о том, что Захарян всё делает правильно, и призвал самого футболиста никого не слушать и продолжать работу.

«Не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он пояснил, что сейчас Захарян проходит адаптацию, и ему нужно время для тоо, чтобы показать более высокие результаты.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.

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#спорт
#игра
#спортсмены
#футбол
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Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство
07 марта 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.
«Я положительно воспринял новость. С большим уважением отношусь к Косте. Он сильно играл за «Зенит», хорошо работал главным тренером молодежной команды. Почему от него отказались и передали команду Коноплеву, не знаю. Но Зырянов после этого возглавил новороссийский «Черноморец», вывел его в Первую лигу российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Рапопорт.

Он добавил, что Зырянов находится в хорошем возрасте для тренерства.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.

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Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»
#спорт
#футбол
#клуб
#игра
#тренер
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Футболист Гранат ожидает интересный матч «Ростова» и «Краснодара»
07 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился, что матч «Ростов» — «Краснодар» ожидает быть интересным.
«Тут нет фаворита, нас ждет очень интересный матч. «Краснодар» борется за чемпионство, а игра «Ростова», наверное, одна из целостных, потому что в ней видна рука тренера. Очень будет интересно посмотреть на противостояние тренерских работ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Отмечается, что игра состоится в Ростове-на-Дону в 18:30 по московскому времени.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита». По его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

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#спорт
#футбол
#матч
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Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга
07 марта 2024, 16:30

Фото: iStock/KinoMasterskaya

В связи с обнаружением в организме фигуристки Камилы Валиевой допинга, её исключили из состава российской сборной по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
Оказалось, что в организме фигуристки были обнаружены запрещенные препараты триметазидин, экдистерон и гипоксен. Представители спортсменки утверждали, что запрещенные препараты попали в её организм случайно, в том числе вместе с клубничным десертом, приготовленным её дедушкой.

Валиева утверждает, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам РУСАДА.

Ранее, 29 января, спортсменку дисквалифицировали на четыре года, найдя у неё в крови только триметазидин. Командное золото России, выигранное на Олимпиаде в Пекине, тогда было передано американским спортсменам.

Камила Валиева - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Её тренером была Этери Тутберидзе.

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#допинг
#препараты
#фигурное катание
#сборная россии
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