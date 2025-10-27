Ташуев убеждён, что Карпин будет с «Динамо» как минимум до зимы
Бывший главный тренер нескольких российских футбольных клубов Сергей Ташуев прокомментировал игру московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
Об этом он сообщил в интервью Metaratings.ru.
«Состав несбалансированный: против «Зенита» не играли Гладышев, Фомин, Зайнутдинов. Было непонятно, как расставить футболистов, команда вышла практически без центральных хавбеков и вингеров. Видно было, что сложно составить структуру игры. Да, пытались атаковать, но сбалансированности и целостности не было. Потому и оценивать игру нельзя – нужно сначала сбалансировать состав. Нужно понять, почему много травм, в чём проблема? Масса вопросов, а «Динамо» сегодня перестраивается», – отметил Ташуев.Он подчеркнул, что руководство клуба должно учитывать текущие перспективы команды и тренерского штаба. В частности, сейчас нужно посмотреть, как будет складываться ситуация до конца осеннего этапа РПЛ.
Отвечая на вопрос о будущем Карпина, Ташуев добавил:
«Конечно. Паника и суета не помогают – нужен глобальный, фундаментальный анализ: что происходит и почему так много травм».Валерий Карпин возглавил «Динамо» с начала сезона 2025/26. После поражения от «Зенита» (1:2) в 13-м туре РПЛ команда с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице. Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» завершило чемпионат на пятом месте, а в сезоне 2023/24 завоевало бронзовые медали.