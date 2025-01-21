Губерниев о словах Элиаша про россиян: приход Трампа действует тектонически

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заявил, что приход к власти в США президента Дональда Трампа «действует тектонически» на многие процессы. Так он прокомментировал слова главы Международной федерации лыжных видов спорта Йохана Элиаша с призывом допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.
«Приход Трампа действует на очень многие процессы тектонически. Не зря же его называют «американский бульдозер». Может быть, «бульдозер» с элементами здравого смысла доехал до штаб-квартиры FIS. Я думаю, что сейчас дело и в инаугурации Трампа, и вообще в процессах, которые происходят в мире», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Губерниев подчеркнул, что в будущем будут и другие заявления от других официальных лиц, так как, «как говорил Горбачев», процесс пошел. Важно лишь, обратил внимание он, чтобы все эти слова не были простым сотрясанием воздуха.
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