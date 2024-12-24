Титов: без России международная гимнастика бедная и блеклая

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Без России международная гимнастика выглядит бедно и блекло, заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов. По его словам, эта спортивная дисциплина в стране стала лишь лучше за 2024 год.
«Она становится лучше, в ней появляются новые люди. Происходит естественный процесс смены спортсменов сборной, но в целом я считаю нашу гимнастику очень перспективной. Без России международная гимнастика бедная и блеклая. И художественная, и спортивная. Все это прекрасно понимают», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Напомним, недавно стало известно, что России разрешили участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года. Однако для этого они должны будут получить специальные допуски, а также выступать без флага и гимна России.
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