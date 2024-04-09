Губерниев объяснил невозможность бойкота Олимпийских игр

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Россия не может бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже — 2024.
«Сейчас со стороны РФ бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Бойкот был в 1984 году: тогда дедушки из Политбюро решили нашу команду не посылать на Игры в Лос-Анджелес под надуманным предлогом. И тем самым сломали спортивные судьбы десяткам и десяткам людей», — пояснил в беседе с Газета.ру Губерниев.
При этом он подчеркнул, что уважает решение тех спортивных федераций, которые приняли решение не посещать Олимпиаду. Однако тем спортсменам, кто поедет, Губерниев пожелал всяческих успехов.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
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