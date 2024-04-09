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Губерниев объяснил невозможность бойкота Олимпийских игр

09 апреля 2024, 18:06
Фото: iStock/Кирилл Каллиников

Фото: iStock/Кирилл Каллиников

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Россия не может бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже — 2024.
«Сейчас со стороны РФ бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Бойкот был в 1984 году: тогда дедушки из Политбюро решили нашу команду не посылать на Игры в Лос-Анджелес под надуманным предлогом. И тем самым сломали спортивные судьбы десяткам и десяткам людей», — пояснил в беседе с Газета.ру Губерниев.

При этом он подчеркнул, что уважает решение тех спортивных федераций, которые приняли решение не посещать Олимпиаду. Однако тем спортсменам, кто поедет, Губерниев пожелал всяческих успехов.



Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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«Отстранить европейские страны»: в УЕФА заступились за белорусских футболистов
Глава УЕФА Чеферин объяснил разные санкции к РФ и Белоруссии
09 апреля 2024, 17:07

Фото: iStock/StudioQ1

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объяснил причину различий санкций к России и Белоруссии. Его слова приводит infoLibre.
Он отметил, что ни один политик не вправе указывать УЕФА, что делать. Чеферин выступил против бойкотов, но подчеркнул, что в случае с Россией другого выхода не было.

Затем он рассказал о ситуации с Белоруссией. Несколько политиков обратились в УЕФА с требованием отстранить всех, кто помогал России. В ответ на это он задал вопрос, помогают ли России те, кто закупает её газ, и следует ли в связи с этим отстранить все европейские государства, которые продолжают совершать закупки у страны?

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В составе обновлённого стадиона «Торпедо» в Люберцах откроют ФОК с зонами фитнеса
09 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Масштабную реконструкцию стадиона «Торпедо» проводят в Люберцах, после завершения работ там смогут заниматься разными видами спорта до 7 тысяч человек. Ход реконструкции проверили сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекторы оценили качество завершённых работ по устройству фундаментов, конструкций подземной части, а также обустройство 30% наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
В рамках реконструкции стадион сделают круглогодичным: футбольное поле будет оборудовано системой подогрева, кроме того, планируется построить трибуны на 1588 зрителей, а в пространстве под трибунами — оборудовать залы для занятий единоборствами и тяжёлой атлетикой, душевые и раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и конференц-зал.

Кроме того, будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены зоны фитнеса и силовой подготовки, а также универсальный спортивный зал.

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#реконструкция
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Тренер Силкин раскритиковал оборону «Динамо»
09 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил хорошую работу своего коллеги Марцела Лички, однако заявил, что в команде есть проблемы, касающиеся обороны.
«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но в обороне есть проблемы, нужно играть надёжнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Сейчас «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет на счету 38 очков.

Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.

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Функционер Кузьмичев предрёк судьбу Абаскаля в «Спартаке»
Функционер Кузьмичев спрогнозировал увольнение Абаскаля
09 апреля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.
«У меня есть сомнения, что нынешние руководители «Спартака» способны принимать непопулярные решения – отставка Абаскаля давно напрашивается. Это для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком». Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

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#спорт
#тренер
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#спартак
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Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх
09 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание The Times.
Министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором поддержал допуск россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий.

Напомним, что спортсменам из России и Белоруссии разрешили принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных игроков. При этом разрешение не распространяется на атлетов, поддерживающих СВО и имеющих связи с ВС РФ или органами безопасности России и Белоруссии. Также на Игры не попадут представители командных видов спорта.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будет рады на Олимпийских играх. После этого глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил критику МОК за отсутствие реакции на такие слова.

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#великобритания
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#белоруссия
#поддержка
#спортсмены
#олимпиада 2024
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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
09 апреля 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису в миксте среди спортсменов до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Есения Широкова и Василий Поляков в смешанном парном разряде. В финальном поединке они одолели Злату Терехову и Дмитрия Виноградова, представлявших Свердловскую область и Москву соответственно», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал теннисист из Московской области Батор Раднаев, выступавший в паре со спортсменкой из Краснодарского края.

В министерстве также напомнили, что раньше женская и мужская сборные завоевали третье место на турнире.

Первенство проводилось в Санкт-Петербурге в первую неделю апреля.

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#минспорта мо
#московская область
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Подмосковные велогонщики завоевали высшие награды соревнований по маунтинбайку
09 апреля 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали выиграли велосипедисты из Московской области на этапе Кубка России по маунтинбайку и на всероссийском турнире, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На этапе Кубка России золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Александра Ушакова в дисциплине «гонка с выбыванием». Кроме того, золотую медаль в гонке с выбыванием записал себе в актив подмосковный велосипедист Кирилл Серяков на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в категории «юноши 15-16 лет», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в посёлке городского типа Псебай в Краснодарском крае.

В министерстве отметили, что золото этапа Кубка России — не первая награда Александры Ушаковой. На её счету также победа на чемпионате России в дисциплине «короткий круг» и серебряная медаль чемпионата России в заезде категории «кантри-кросс».

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#спорт
#велоспорт
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Тренер «Динамо» Личка назвал главного виновника в поражении от «Спартака»
Тренер «Динамо» Личка: Поражение вызвано ошибками Лещука
08 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Pixfly

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда в матче со «Спартаком» потерпела поражение из-за персональных ошибок голкипера Игоря Лещука.
«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», —прокомментировал в беседе с Газета.ру Личка.

Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».

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#спартак
#игры
#футбол
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Открыта регистрация на «Кросс Победы» в парке «Патриот»
08 апреля 2024, 18:25

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Центральном 11 мая состоится Легкоатлетический забег «Кросс Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Регистрацию на участие в забеге можно прийти по ссылке.
«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодёжи, но и на поддержание здорового образа жизни. В этот раз тоже не смогли остаться в стороне. У волонтёров Подмосковья - большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий. Уверена, что ребята сделают всё, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», – отметила глава МИСК Екатерина Швелидзе.
Как отметили в министерстве, забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Лесные пейзажи сменятся экспозицией военной техники Музейной площадки №1. Участники не только проверят физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести.

Каждому участнику «Кросса Победы» вручат памятную медаль и угостят обедом из полевой кухни. Детей-участников забега ждут развлекательная программа и подарки от «Патриота». Участие в кроссе дает право бесплатного входа в день забега всем участникам на Музейную площадку №1.

Начало трассы легкоатлетического забега – на объекте «Железнодорожная платформа». Ориентир – памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия».

Мероприятие стартует в 8:00.

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