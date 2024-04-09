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Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание The Times.
Министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором поддержал допуск россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий.
Напомним, что спортсменам из России и Белоруссии разрешили принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных игроков. При этом разрешение не распространяется на атлетов, поддерживающих СВО и имеющих связи с ВС РФ или органами безопасности России и Белоруссии. Также на Игры не попадут представители командных видов спорта.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будет рады на Олимпийских играх. После этого глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил критику МОК за отсутствие реакции на такие слова.
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Напомним, что спортсменам из России и Белоруссии разрешили принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных игроков. При этом разрешение не распространяется на атлетов, поддерживающих СВО и имеющих связи с ВС РФ или органами безопасности России и Белоруссии. Также на Игры не попадут представители командных видов спорта.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будет рады на Олимпийских играх. После этого глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил критику МОК за отсутствие реакции на такие слова.
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Анастасия Чинкова