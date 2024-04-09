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Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх

09 апреля 2024, 14:44
Фото: iStock/Pablo Utrilla

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание The Times.
Министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором поддержал допуск россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий.

Напомним, что спортсменам из России и Белоруссии разрешили принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных игроков. При этом разрешение не распространяется на атлетов, поддерживающих СВО и имеющих связи с ВС РФ или органами безопасности России и Белоруссии. Также на Игры не попадут представители командных видов спорта.



Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будет рады на Олимпийских играх. После этого глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил критику МОК за отсутствие реакции на такие слова.

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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
09 апреля 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису в миксте среди спортсменов до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Есения Широкова и Василий Поляков в смешанном парном разряде. В финальном поединке они одолели Злату Терехову и Дмитрия Виноградова, представлявших Свердловскую область и Москву соответственно», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал теннисист из Московской области Батор Раднаев, выступавший в паре со спортсменкой из Краснодарского края.

В министерстве также напомнили, что раньше женская и мужская сборные завоевали третье место на турнире.

Первенство проводилось в Санкт-Петербурге в первую неделю апреля.

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#теннис
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#московская область
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Подмосковные велогонщики завоевали высшие награды соревнований по маунтинбайку
09 апреля 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали выиграли велосипедисты из Московской области на этапе Кубка России по маунтинбайку и на всероссийском турнире, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На этапе Кубка России золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Александра Ушакова в дисциплине «гонка с выбыванием». Кроме того, золотую медаль в гонке с выбыванием записал себе в актив подмосковный велосипедист Кирилл Серяков на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в категории «юноши 15-16 лет», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в посёлке городского типа Псебай в Краснодарском крае.

В министерстве отметили, что золото этапа Кубка России — не первая награда Александры Ушаковой. На её счету также победа на чемпионате России в дисциплине «короткий круг» и серебряная медаль чемпионата России в заезде категории «кантри-кросс».

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#спорт
#велоспорт
#московская область
#подмосковье
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Тренер «Динамо» Личка назвал главного виновника в поражении от «Спартака»
Тренер «Динамо» Личка: Поражение вызвано ошибками Лещука
08 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Pixfly

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда в матче со «Спартаком» потерпела поражение из-за персональных ошибок голкипера Игоря Лещука.
«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», —прокомментировал в беседе с Газета.ру Личка.

Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».

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#спартак
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#футбол
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Открыта регистрация на «Кросс Победы» в парке «Патриот»
08 апреля 2024, 18:25

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Центральном 11 мая состоится Легкоатлетический забег «Кросс Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Регистрацию на участие в забеге можно прийти по ссылке.
«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодёжи, но и на поддержание здорового образа жизни. В этот раз тоже не смогли остаться в стороне. У волонтёров Подмосковья - большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий. Уверена, что ребята сделают всё, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», – отметила глава МИСК Екатерина Швелидзе.
Как отметили в министерстве, забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Лесные пейзажи сменятся экспозицией военной техники Музейной площадки №1. Участники не только проверят физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести.

Каждому участнику «Кросса Победы» вручат памятную медаль и угостят обедом из полевой кухни. Детей-участников забега ждут развлекательная программа и подарки от «Патриота». Участие в кроссе дает право бесплатного входа в день забега всем участникам на Музейную площадку №1.

Начало трассы легкоатлетического забега – на объекте «Железнодорожная платформа». Ориентир – памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия».

Мероприятие стартует в 8:00.

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#московская область
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Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
08 апреля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
«Вчера Бабич здорово сыграл против «Динамо», он был надёжен, везде успевал. В целом по сезону он выглядит очень уверенно и стабильно. Наверное, один из самых стабильных в «Спартаке» сейчас. Бабич – один из лучших центральных защитников РПЛ. Главное, он стабилен, а это важно для его позиции», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Бабич.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказывал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.

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#спорт
#мнение
#рпл
#футбол
#спортсмены
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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала матч «Динамо» и «Спартака» ужасным
08 апреля 2024, 16:20

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».
«Ужасная игра. Даже два паса не проходят — тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявлял, что впечатлён матчем полуфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Он добавлял, что подобные матчи не могут не быть зрелищными, поскольку сами по себе команды именитые и за ними стоят толпы фанатов. Также специалист отмечал старания самих спортсменов сделать игру яркой.

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#спорт
#матч
#игра
#спартак
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Воскресенский «Химик» сменит главного тренера
08 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Игорь Гришин покидает поста главного тренера хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам о планах на следующий сезон возглавить другую команду. Мы поблагодарили его. На будущей неделе встретимся с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не стало неожиданным – мы думали, что это возможно», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.
ХК «Химик» – фарм‑клуб московского «Спартака». Под руководством Гришина в сезоне 2022/2023 он завоевал Кубок Петрова. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.

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#минспорта мо
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#воскресенск
#тренер
#подмосковье
#московская область
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Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал медаль чемпионата России по волейболу на снегу
08 апреля 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки команды «Заречье-Одинцово-1» из Московской области завоевали серебряную медаль в финале чемпионата России по волейболу на снегу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В составе команды «Заречье-Одинцово-1» играли Анастасия Барсук, Дарья Павлова, Елена Федчук и Полина Цыганова. В финале подмосковные спортсменки встретились с волейболистками команды «Спартак» из Брянска ми уступили им со счётом 2:0. Бронзовую медаль чемпионата завоевала команда «Локомотив», представляющая Калининградскую область», — говорится в сообщении.
Подмосковных спортсменок поздравил с призовым местом депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Финал чемпионата России по волейболу на снегу проводился в городе Новый Уренгой с 5 по 7 апреля.

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Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России
Поздняков: ОКР на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия МОК
06 апреля 2024, 16:02

Фото: istockphoto/stefko

В своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пояснил критику, адресованную нейтральным олимпийцам из России.
Поздняков отметил, что позиции ОКР и Министерства спорта существенно различаются. Он подчеркнул, что ОКР поддерживает спортсменов, которым не нравятся условия Международного олимпийского комитета (МОК). По словам чиновника, спортсмены должны принимать личное решение о своем участии в Олимпийских играх.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 5 апреля выразила мнение, что российские участники Игр не должны иметь гражданство России. В свою очередь Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют выступить на Играх, «командой иностранных агентов».

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