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«Отстранить европейские страны»: в УЕФА заступились за белорусских футболистов

Глава УЕФА Чеферин объяснил разные санкции к РФ и Белоруссии
09 апреля 2024, 17:07
Фото: iStock/StudioQ1

Фото: iStock/StudioQ1

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объяснил причину различий санкций к России и Белоруссии. Его слова приводит infoLibre.


Он отметил, что ни один политик не вправе указывать УЕФА, что делать. Чеферин выступил против бойкотов, но подчеркнул, что в случае с Россией другого выхода не было.

Затем он рассказал о ситуации с Белоруссией. Несколько политиков обратились в УЕФА с требованием отстранить всех, кто помогал России. В ответ на это он задал вопрос, помогают ли России те, кто закупает её газ, и следует ли в связи с этим отстранить все европейские государства, которые продолжают совершать закупки у страны?

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В составе обновлённого стадиона «Торпедо» в Люберцах откроют ФОК с зонами фитнеса
09 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Масштабную реконструкцию стадиона «Торпедо» проводят в Люберцах, после завершения работ там смогут заниматься разными видами спорта до 7 тысяч человек. Ход реконструкции проверили сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекторы оценили качество завершённых работ по устройству фундаментов, конструкций подземной части, а также обустройство 30% наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
В рамках реконструкции стадион сделают круглогодичным: футбольное поле будет оборудовано системой подогрева, кроме того, планируется построить трибуны на 1588 зрителей, а в пространстве под трибунами — оборудовать залы для занятий единоборствами и тяжёлой атлетикой, душевые и раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и конференц-зал.

Кроме того, будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены зоны фитнеса и силовой подготовки, а также универсальный спортивный зал.

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#главгосстройнадзор мо
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Тренер Силкин раскритиковал оборону «Динамо»
09 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил хорошую работу своего коллеги Марцела Лички, однако заявил, что в команде есть проблемы, касающиеся обороны.
«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но в обороне есть проблемы, нужно играть надёжнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Сейчас «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет на счету 38 очков.

Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.

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Функционер Кузьмичев предрёк судьбу Абаскаля в «Спартаке»
Функционер Кузьмичев спрогнозировал увольнение Абаскаля
09 апреля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.
«У меня есть сомнения, что нынешние руководители «Спартака» способны принимать непопулярные решения – отставка Абаскаля давно напрашивается. Это для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком». Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

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#спорт
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#спартак
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Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх
09 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание The Times.
Министр спорта страны Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором поддержал допуск россиян на Игры в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий.

Напомним, что спортсменам из России и Белоруссии разрешили принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных игроков. При этом разрешение не распространяется на атлетов, поддерживающих СВО и имеющих связи с ВС РФ или органами безопасности России и Белоруссии. Также на Игры не попадут представители командных видов спорта.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будет рады на Олимпийских играх. После этого глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил критику МОК за отсутствие реакции на такие слова.

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#белоруссия
#поддержка
#спортсмены
#олимпиада 2024
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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
09 апреля 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису в миксте среди спортсменов до 20 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Есения Широкова и Василий Поляков в смешанном парном разряде. В финальном поединке они одолели Злату Терехову и Дмитрия Виноградова, представлявших Свердловскую область и Москву соответственно», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал теннисист из Московской области Батор Раднаев, выступавший в паре со спортсменкой из Краснодарского края.

В министерстве также напомнили, что раньше женская и мужская сборные завоевали третье место на турнире.

Первенство проводилось в Санкт-Петербурге в первую неделю апреля.

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#теннис
#минспорта мо
#московская область
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Подмосковные велогонщики завоевали высшие награды соревнований по маунтинбайку
09 апреля 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали выиграли велосипедисты из Московской области на этапе Кубка России по маунтинбайку и на всероссийском турнире, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На этапе Кубка России золотую медаль завоевала представительница Подмосковья Александра Ушакова в дисциплине «гонка с выбыванием». Кроме того, золотую медаль в гонке с выбыванием записал себе в актив подмосковный велосипедист Кирилл Серяков на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в категории «юноши 15-16 лет», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в посёлке городского типа Псебай в Краснодарском крае.

В министерстве отметили, что золото этапа Кубка России — не первая награда Александры Ушаковой. На её счету также победа на чемпионате России в дисциплине «короткий круг» и серебряная медаль чемпионата России в заезде категории «кантри-кросс».

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#спорт
#велоспорт
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Тренер «Динамо» Личка назвал главного виновника в поражении от «Спартака»
Тренер «Динамо» Личка: Поражение вызвано ошибками Лещука
08 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Pixfly

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда в матче со «Спартаком» потерпела поражение из-за персональных ошибок голкипера Игоря Лещука.
«Я после игры поблагодарил всех в раздевалке. После матча я Игорю сказал, что ничего в жизни не бывает в розовых тонах. Эти два удара были очень легкие, получилось как получилось. Это были два подарка «Спартаку», потому что до этого они вообще ничего не показали», —прокомментировал в беседе с Газета.ру Личка.

Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».

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#матч
#спартак
#игры
#футбол
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Открыта регистрация на «Кросс Победы» в парке «Патриот»
08 апреля 2024, 18:25

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Центральном 11 мая состоится Легкоатлетический забег «Кросс Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Регистрацию на участие в забеге можно прийти по ссылке.
«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодёжи, но и на поддержание здорового образа жизни. В этот раз тоже не смогли остаться в стороне. У волонтёров Подмосковья - большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий. Уверена, что ребята сделают всё, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», – отметила глава МИСК Екатерина Швелидзе.
Как отметили в министерстве, забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Лесные пейзажи сменятся экспозицией военной техники Музейной площадки №1. Участники не только проверят физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести.

Каждому участнику «Кросса Победы» вручат памятную медаль и угостят обедом из полевой кухни. Детей-участников забега ждут развлекательная программа и подарки от «Патриота». Участие в кроссе дает право бесплатного входа в день забега всем участникам на Музейную площадку №1.

Начало трассы легкоатлетического забега – на объекте «Железнодорожная платформа». Ориентир – памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия».

Мероприятие стартует в 8:00.

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#московская область
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Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
08 апреля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
«Вчера Бабич здорово сыграл против «Динамо», он был надёжен, везде успевал. В целом по сезону он выглядит очень уверенно и стабильно. Наверное, один из самых стабильных в «Спартаке» сейчас. Бабич – один из лучших центральных защитников РПЛ. Главное, он стабилен, а это важно для его позиции», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Бабич.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказывал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.

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