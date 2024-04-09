«Отстранить европейские страны»: в УЕФА заступились за белорусских футболистов

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Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин объяснил причину различий санкций к России и Белоруссии. Его слова приводит infoLibre.
Он отметил, что ни один политик не вправе указывать УЕФА, что делать. Чеферин выступил против бойкотов, но подчеркнул, что в случае с Россией другого выхода не было.
Затем он рассказал о ситуации с Белоруссией. Несколько политиков обратились в УЕФА с требованием отстранить всех, кто помогал России. В ответ на это он задал вопрос, помогают ли России те, кто закупает её газ, и следует ли в связи с этим отстранить все европейские государства, которые продолжают совершать закупки у страны?
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Анастасия Чинкова