«Отстранить европейские страны»: в УЕФА заступились за белорусских футболистов

«Инспекторы оценили качество завершённых работ по устройству фундаментов, конструкций подземной части, а также обустройство 30% наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.

В рамках реконструкции стадион сделают круглогодичным: футбольное поле будет оборудовано системой подогрева, кроме того, планируется построить трибуны на 1588 зрителей, а в пространстве под трибунами — оборудовать залы для занятий единоборствами и тяжёлой атлетикой, душевые и раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и конференц-зал.Кроме того, будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены зоны фитнеса и силовой подготовки, а также универсальный спортивный зал.Читайте также:Строительная готовность ФОКа в Бронницах достигла 20%В Люберцах простроят торговый центр с ФОКомВ Мытищах состоялось открытие ФОКа с бассейнами