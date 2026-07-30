Губерниев оценил возможный бойкот ЧМ-2030 членами УЕФА

30 июля 2026, 21:26

Ведущий Губерниев: Бойкот ЧМ-2030 имеет смысл при возвращении РФ на соревнования

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении УЕФА и его 55 членов (включая Россию) бойкотировать чемпионат мира по футболу 2030 года, который пройдет под эгидой ФИФА. По его мнению, этот шаг требует более четкого обоснования, особенно для российского футбола.





В беседе с Metaratings.ru Губерниев отметил, что присоединение России к бойкоту выглядит нелогично на фоне активного участия отечественных команд в европейских турнирах последних лет. Он задался вопросом, какие выгоды принесет этот демарш, учитывая, что РФ и так отстранена от международных стартов.





«Наверняка там есть коррупционная составляющая, на которой хочет заработать президент ФИФА, но мы зачем бойкотируем турнир? Вот если нас взамен вернут на европейские соревнования, тогда в этом есть смысл», — сказал спикер.