УЕФА продлил отстранение российских клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года. Об этом информирует «Матч ТВ» со ссылкой на документы организации.
Исполком УЕФА скорректировал состав участников еврокубков на следующий сезон из-за продолжающегося отстранения российских команд от соревнований под эгидой организации. По итогам прошедшего сезона Россия оказалась на 28-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, что позволяло ей отправить четыре клуба в еврокубки. С 2022 года российские команды и сборные не участвуют в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.
Ранее экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал победу петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) по итогам сезона-2025/26. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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