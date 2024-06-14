Губерниев поддержал решение Ефимовой о получении нейтрального статуса

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что получение нейтрального статуса российской спортсменкой Юлией Ефимовой для выступления на Олимпиаде является абсолютно правильным решением.
«Юля Ефимова – большая молодец! Она суперзвезда мирового плавания, поедет в Париж и будет пытаться бороться там за победу, а все остальные боятся. Ощущение, что им кто-то головы задурил. Вся сборная молчит, остались без Игр Дружбы, соревнований нет. У вас сейчас лучшие годы. Нейтральный статус – абсолютно разрешённая история. Никто в России не против», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.Напомним, Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.
Ранее сообщалось, что российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже. По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта, россиянка сможет выступить на Играх, если уложится в квалификационный норматив.
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