Российская пловчиха получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх

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Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже.
Об этом пишет РИА Новости. По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта, россиянка сможет выступить на Играх, если уложится в квалификационный норматив. Ей нужно сделать это до 23 июня на международных соревнованиях.
Ранее Ефимова уже высказывалась о возможном участии в Олимпиаде. По ее словам, у каждого человека есть собственный выбор, и у нее он не закрыт, потому что она пока не плыла по олимпийскому нормативу.
Ефимова — шестикратная чемпионка мира.
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Ранее Ефимова уже высказывалась о возможном участии в Олимпиаде. По ее словам, у каждого человека есть собственный выбор, и у нее он не закрыт, потому что она пока не плыла по олимпийскому нормативу.
Ефимова — шестикратная чемпионка мира.
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Алёна Самарева