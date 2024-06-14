Подмосковные пловцы завоевали три медали на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и одну серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей завоевал представитель Подмосковья Кирилл Беляев. Он стал лучшим на дистанции 10 километров. Втрое золото досталось Александру Степанову в заплыве на 5 километров. Кроме того, в этом же заплыве второе место занял Кирилл Беляев», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились в Ростове-на-Дону с 12 по 14 июня.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском городском округе 15 июня проведут забег на «Кубок Розанова». Забег приурочен ко Дню медицинского работника и направлен на привлечение жителей Подмосковья к систематическим занятиям физкультурой.
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