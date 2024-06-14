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Подмосковные пловцы завоевали три медали на чемпионате России

14 июня 2024, 12:58
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две золотые и одну серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей завоевал представитель Подмосковья Кирилл Беляев. Он стал лучшим на дистанции 10 километров. Втрое золото досталось Александру Степанову в заплыве на 5 километров. Кроме того, в этом же заплыве второе место занял Кирилл Беляев», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в Ростове-на-Дону с 12 по 14 июня.



Ранее сообщалось, что в Пушкинском городском округе 15 июня проведут забег на «Кубок Розанова». Забег приурочен ко Дню медицинского работника и направлен на привлечение жителей Подмосковья к систематическим занятиям физкультурой.

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#медали
#московская область
#подмосковье
В Пушкинском округе проведут забег на «Кубок Розанова»
14 июня 2024, 12:01

Фото: istockphoto / sportpoint

Забег на «Кубок Розанова» впервые пройдёт в Пушкино 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Соревнования будут организованы Пушкинской клинической больницей и администрацией округа.

«Забег на «Кубок Розанова» приурочен ко Дню медицинского работника и направлен на привлечение жителей Подмосковья к систематическим занятиям физкультурой и популяризацию здорового образа жизни. В забеге, помимо медработников Пушкинской больницы, примут участие почти 100 наших коллег из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи и других городов Подмосковья», — поделилась председатель первичной профсоюзной организации больницы Ирина Бондаренко.

Начало забегов 15 июня в 10:00. Общая протяженность трассы составляет 5 километров.

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В Серебряных Прудах провели соревнования по пляжному волейболу
14 июня 2024, 11:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На пляжных площадках СК «Молодежный» состоялся традиционный, межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Турнир прошел 12 июня и был посвящен Дню России и памяти Омарова Абдулы Ахмедовича.

В турнире приняли участие 10 молодежных и 7 ветеранских команд из Серебряных Прудов, Зарайска, Озер, Михайлова, Воскресенска, Ступино, Каширы, Электростали, Петрово.

«Третье место среди ветеранов заняли Федяев Максим из Серебряных Прудов и Горбунова Гуля из Петрово, второе место — Никитина Оксана и Тюрин Николай из Михайлова, а чемпионами стали Жирновы Вера и Анатолий из Воскресенска. Бронзовыми призерами среди молодежных пар стали Пасюков Сергей и Орлихина Юлия из Серебряных Прудов. Серебро получили Сурдин Денис и Седова Софья из Зарайска. Обладателями золота стали Воробьев Александр и Кржижановская Ольга из Электросталя», - поделились в пресс-службе.

Все призеры получили памятные кубки и грамоты.

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#соревнования
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В Подмосковье проведут серию автогонок
14 июня 2024, 10:50

Фото: iStock/Jerry Ballard

Три кольцевые автогонки планируется провести в Подмосковье в июле в рамках Кубка Московской области по автомобильному спорту, сообщает пресс-служба организатора турнира АНО «СМП Рэйсинг».
«На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе 6 июля пройдут кольцевые автомобильные гонки на выносливость, а на автодроме «АДМ Мячково» в Раменском округе 20 и 21 июля состоятся классические кольцевые автогонки», — говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что целью проведения турниров является развитие кольцевых гонок в России, а также повышение мастерства водителей и, как следствие, уменьшение числа ДТП.

Ранее сообщалось, что подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль на Играх БРИКС.

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#спорт
#гонки
#московская область
#подмосковье
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Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла золото игр БРИКС
14 июня 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Золотую медаль на Играх БРИКС завоевала подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС прошли в Казани.

В турнире приняли участие порядка четырех тысяч спортсменов из 90 стран мира.

«Эльмира Кахраманова в полуфинале провела две встречи, которые завершились в ее пользу. В решающем поединке подмосковная спортсменка одержала победу над опытной соперницей из Белоруссии и выиграла золотую медаль в весовой категории до 59 кг», — отметили в пресс-службе.

В соревнованиях по самбо, которые проходили 13 и 14 июня, участвовали свыше 150 спортсменов из 18 стран. Стоит отметить, что Эльмира Кахраманова — чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо.

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#регистрация
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#брикс
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14 июня стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Сергиевым путём»
13 июня 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В полночь 14 июня откроется регистрация на детские дистанции в рамках полумарафона «Сергиевым путём». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подать заявку на участие можно на сайте соревнований. Для юных спортсменов от 4 до 11 лет подготовят дистанции 300 и 600 м. Участие будет бесплатным. Чтобы присоединиться к мероприятию необходимо зарегистрировать ребёнка на сайте бегового события.

Во время третьего забеге сезона серии «Суперлига Подмосковья» в Сергиевом Посаде для взрослых участников. будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт будет дан на Красногорской площади. Дистанцию на 3 км могут пробежать все желающие без ограничений и без хронометража при условии регистрации.
«Участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят основные достопримечательности, а после события смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского. Гостей будут рады видеть и в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся 13 июля и проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Место старта – Красногорская площадь Сергиева Посада.

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#минспорт мо
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Мытищинская самбистка Кахраманова завоевала золото Игр БРИКС
13 июня 2024, 20:59

Фото: пресс-служба Миннспорт МО

Самбистка из Мытищ Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль VI Игр стран БРИКС. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Эля одержала уверенную победу на международном старте в Казани. Успешно пройдя все отборочные поединки, она выиграла финальную схватку у белорусской соперницы. От всей души поздравляю Эльмиру с заслуженным золотом! Благодарю тренерский состав и всех, кто был рядом с мытищинской звёздочкой», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что соревнования проходят в Казани с 11 по 26 июня. 77 атлетов из Подмосковья выступают в 17 видах спорта. Все они вошли в расширенный список делегации региона.

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Подмосковье на Играх БРИКС в Казани представляют 77 спортсменов
13 июня 2024, 20:30

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

77 атлетов будут представлять Московскую область на VI Играх стран БРИКС. Все они вошли в расширенный список делегации региона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Соревнования проходят с 11 по 26 июня в Казани. Представители Подмосковья выступят в 17 видах спорта. Всего в состав сборной России вошли 828 спортсменов, которые разыграют 378 комплектов наград. Программа включает 27 видов спорта.
«По численности делегации в составе национальной сборной подмосковная команда занимает второе место после Москвы. Представители Московской области поборются за награды в следующих видах спорта: бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, прыжки в воду, спортивная борьба, теннис, фехтование, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, бадминтон, каратэ, конный спорт, самбо и ушу», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в этом году Россия принимает Игры БРИКС впервые. В соревнованиях в Казани участвуют свыше 4750 атлетов из более чем 60 стран.

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#спорт
#спортсмены
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#московская область
#казань
#соревнования
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Гойкович: Личка ещё заберет золото чемпионата России
13 июня 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выразил уверенность в том, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка обязательно рано или поздно возьмёт золото России.
«В последнем туре болел за «Динамо», хотелось, чтобы они забрали чемпионство. Я знаю, какой у Марцела менталитет, сколько он работает. Если у его команды будет матч с «Реалом», он захочет обязательно выиграть. Уверен, что он еще заберет золото чемпионата России — с «Динамо» или другим клубом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гойкович.

В чемпионате РПЛ «Динамо» по итогам соревнований заняло третье место.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1. А бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепехин высказывал мнение о том, что команда доказала свою силу и мощь, победив в РПЛ.

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#спорт
#матч
#золото
#мнение
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Габулов заявил об отличных впечатлениях от игры сборной РФ в прошедшем сезоне
13 июня 2024, 19:47

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов заявил, что у него остались прекрасные впечатления от игры нашей сборной в прошедшем сезоне.
«Отличные впечатления от игры сборной России в прошедшем сезоне. Национальная команда в нынешних условиях делает максимум. У футболистов абсолютно правильное отношение к происходящему. Это радует», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Габулов.

Он также выразил надежду в том, что современному поколению футболистов всё-таки удастся поучаствовать в международных соревнованиях.

До этого в матче с Беларусью сборная России выиграла со счётом 4:0.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.

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#сборная россии
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