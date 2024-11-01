Губерниев предрёк тяжёлую игру «Спартаку» в матче с ЦСКА

Дмитрий Губерниев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых.
«Для «Спартака» это будет тяжёлая игра. У ЦСКА меньше нервотрёпки, команда идёт своим чередом, пока не сильно хватает звёзд с неба, но идёт в числе лидеров. «Спартак» же в зоне турбулентности. Если ЦСКА сыграет более хладнокровно и одержит победу, то за дальнейший полёт «Спартака» ручаться сложно. По уровню мастерства команды примерно одинаковые, но психологическое преимущество на стороне ЦСКА», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.
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