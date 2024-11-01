Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии

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Сербский тренер Ненад Мияйлович рассказал о большой популярности в его стране российского футбола.
Кроме этого, он поделился ожиданиями от встречи ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.
Ранее бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.
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«В Сербии сейчас очень популярен российский футбол. Его транслируют на местном телевидении. Станкович и Николич очень известны среди футбольных болельщиков Сербии. Интерес к матчу добавляет то, что Станкович был тренером «Црвены звезды», а Николич – «Партизана». Мы ждём красивого футбола. Мой прогноз на этот матч – ничья, но зрелищная и с большим количеством голов», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мияйлович.
Ранее бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.
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Мелисса Тимофеева