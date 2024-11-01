Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии

«В проекте у меня простая роль — быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах — можно стать героем всей Московской области», — сказал Алдонин.