Губерниев призвал Авдиенко извиниться перед Ефимовой

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что вице-президент Федерации плавания России Виктор Авдиенко, подвергшего критике многократную чемпионку мира Юлию Ефимову, должен извиниться за свои высказывания.
«То, как он сказал про Юлию Ефимову, мне кажется, что господин Авдиенко должен извиниться перед нашей выдающейся спортсменкой после своих слов. Это Виктора Борисовича совсем не красит. Это великая спортсменка, которая больше 15 лет радовала нас своими выступлениями», — прокомментиролвал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.Отмечается, что спортсменка является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.
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