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Губерниев призвал Авдиенко извиниться перед Ефимовой

05 июля 2024, 16:24
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что вице-президент Федерации плавания России Виктор Авдиенко, подвергшего критике многократную чемпионку мира Юлию Ефимову, должен извиниться за свои высказывания.
«То, как он сказал про Юлию Ефимову, мне кажется, что господин Авдиенко должен извиниться перед нашей выдающейся спортсменкой после своих слов. Это Виктора Борисовича совсем не красит. Это великая спортсменка, которая больше 15 лет радовала нас своими выступлениями», — прокомментиролвал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Отмечается, что спортсменка является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов.



Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.

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#спорт
#культура
Рианчо назвал главный матч Евро-2024
05 июля 2024, 16:50

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.
«На мой взгляд, игра Испания — Германия — это главный матч Евро-2024. Хотелось бы увидеть такой финал, но, к сожалению, команды встретятся в четвертьфинале. Верю, что талантливая сборная Испании сможет пройти дальше. Надеюсь, они покажут достойную игру сегодня», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Матч четвертьфинала Евро-2024 между Испанией и Германией состоится сегодня, 5 июля, в 19:00 по мск.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.

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#спорт
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Пономарев ожидает скучный матч Португалии и Франции
05 июля 2024, 16:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.
«Пока эти две команды меня не впечатлили. Они играли в какой-то вялый и скучный футбол на этом турнире. Я не думаю, что сегодня что-то изменится. Считаю, что в матче не будет забито много голов и даже не исключаю счет 0:0 и серию пенальти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Он добавил, что по-настоящему его впечатлила в этом турнире Швейцария. Он назвал сборную этой страны высококлассной европейской командой по всем характеристикам.

Матч четвертьфинала Евро-2024 между Францией и Португалией состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 по мск.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин допустил, что победа Франции над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу может быть объяснена закономерностью.

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#спорт
#евро
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#швейцария
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Тетюхин: Неучастие сборной России в ОИ-2024 не трагедия для нас
05 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/yann vernerie

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин высказал мнение о том, что отсутствие России на Олимпиаде-2024 в Париже не станет трагедией для нашей страны и никак не повлияет на развития российского спорта.
Он также поделился тем, что почти не следит за мировыми матчами, проходящими без участия РФ.

«Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идём планомерно своим путём. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тетюхин.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.

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Международный турнир по водным лыжам проведут на Истринском водохранилище
05 июля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В акватории Истринского водохранилища в Солнечногорске 6 и 7 июля пройдут пятые международные соревнования по воднолыжному спору Moscow region Istra 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин – «Слалом сет», «Фигурное катание» и «Прыжки». Кроме того, по многочисленным просьбам участников организаторы включили в программу дополнительные разделы «Катер-слалом», «Катер-прыжки с трамплина» и «Катер-фигурное катание». В этих дисциплинах соревнования пройдут вне зачёта», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в этом году призовой фонд соревнований составит 150 тыс. рублей.

Первый турнир Moscow Region Istra состоялся в 2019 году. На протяжении пяти лет в нём участвуют сильнейшие спортсмены России и Европы. Подробную информацию о соревнованиях можно найти на сайте.

Турнир пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Натхо допустил успешную карьеру Чалова в Европе
04 июля 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.
«Чалов — отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешёл. В ЦСКА он всё-таки на своём месте. Перспективы Федора в Европе? Его талант позволяет рассчитывать на успешную карьеру в европейском клубе. Выбор за ним», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Натхо.

Напомним, что в сезоне-2023/24 Фёдор Чалов провёл 29 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ.

Ранее вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина. По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.

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#спорт
#игра
#рпл
#спортсмен
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Лунев назвал Шунина легендой «Динамо»
04 июля 2024, 16:46

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина.
По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.

«Антон Шунин — легенда «Динамо». Он провёл в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушёл. Это футбол, все нормально», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лунев.

Напомним, что Антон Шунин был в системе «Динамо» с 1994 года.

Ранее бывший тренер «Зенита», вратарь ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в ворота петербургской команды голкипера Даниила Одоевского, отметив, что спортсмен может покинуть «Зенит».

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#спортсмен
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В Подмосковье проведут международную парусную регату
04 июля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международная парусная регата имени Георгия Шайдуко будет проходить на Пестовском водохранилище в Московской области с 12 по 14 июля, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Акватория Пестовского водохранилища станет на три дня местом действия зрелищных водных баталий. Участников ждут короткие гонки с пересадками с прямым судейством на воде», — говорится в сообщении.
В рамках регаты запланировано свыше 20 стартов, в том числе — и среди самых юных участников парусных гонок. Всего в регате примут участие более 30 команд и свыше 150 яхтсменов из разных стран, включая Сербию, Армению, Германию и Киргизию.

Для зрителей также подготовлена развлекательная программа на берегу: DJ миксы, мастер-классы и прочее.

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Гальперин объяснил, почему не надо сравнивать Игры БРИКС и ОИ-2024
04 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин призвал не сравнивать Игры БРИКС и Олимпиаду-2024 из-за разницы в масштабах мероприятий.
«Я бы не стал делать такие сравнения из-за разных масштабов мероприятий. Что касается организации, то тут Казань всегда была на самом высоком уровне. Приятно было видеть полные трибуны, по которым спортсмены соскучились. Праздник на трибунах был. Те, кто приезжал, также отмечал продуманную логистику, лучшие в Европе спорткомплексы», — отметил в беседе с Metaratings.ru Гальперин.

По его мнению, если бы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2024 в Париж наравне со всеми, они бы завоевали много медалей в различных дисциплинах.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.

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Тренер Янчук выразил радость допуску российских теннисистов на ОИ-2024
04 июля 2024, 16:31

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.
Он подчеркнул, что допуск – это не что-то особенное, а то, что должно было быть.

«С одной стороны, я рад допуску россиян на Олимпиаду, но, с другой стороны, так и должно было быть! В личных турнирах наши спортсмены везде допускались, даже взять тот же Уимблдон. Трудно сказать, завоюют ли теннисисты медали, но последние несколько Игр наши не возвращались без медали. В этой Олимпиаде мы тоже завоюем золото», — отметил в беседе с Metaratings.ru Янчук.

Ранее обладатель Кубка мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявлял, что российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах нецелесообразно ехать на Олимпийские игры.

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