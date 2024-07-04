Лунев назвал Шунина легендой «Динамо»

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина.
По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.
Напомним, что Антон Шунин был в системе «Динамо» с 1994 года.
Ранее бывший тренер «Зенита», вратарь ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в ворота петербургской команды голкипера Даниила Одоевского, отметив, что спортсмен может покинуть «Зенит».
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«Антон Шунин — легенда «Динамо». Он провёл в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушёл. Это футбол, все нормально», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лунев.
Напомним, что Антон Шунин был в системе «Динамо» с 1994 года.
Ранее бывший тренер «Зенита», вратарь ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в ворота петербургской команды голкипера Даниила Одоевского, отметив, что спортсмен может покинуть «Зенит».
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Мелисса Тимофеева