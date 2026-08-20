Губерниев прокомментировал решение Роналду завершить карьеру

20 августа 2026, 16:30

Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем завершении карьеры 41-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его слова приводит издание Metaratings.ru.





Ранее форвард назвал вероятным уход из футбола по итогам сезона-2026/27. Губерниев отметил, что португалец «не может играть вечно», и назвал его карьеру «прекрасной и успешной». По его мнению, Роналду — один из лучших спортсменов в истории, а наряду с аргентинцем Леонелем Месси является лучшим футболистом XXI века.

«Желаю ему продуктивно провести оставшиеся футбольные месяцы», — добавил комментатор.