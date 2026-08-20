Губерниев прокомментировал решение Роналду завершить карьеру
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем завершении карьеры 41-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его слова приводит издание Metaratings.ru.
Ранее форвард назвал вероятным уход из футбола по итогам сезона-2026/27. Губерниев отметил, что португалец «не может играть вечно», и назвал его карьеру «прекрасной и успешной». По его мнению, Роналду — один из лучших спортсменов в истории, а наряду с аргентинцем Леонелем Месси является лучшим футболистом XXI века.
«Желаю ему продуктивно провести оставшиеся футбольные месяцы», — добавил комментатор.Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал пять результативных передач. На чемпионате мира 2026 года португалец отличился тремя голами в пяти играх.
Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года, двукратным триумфатором Лиги наций и пятикратным обладателем «Золотого мяча». Ему также принадлежат исторические рекорды по числу забитых мячей за сборные, в матчах Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.