Чернышенко: чтобы российский футбол вернулся, должно измениться отношение к РФ

23 июня 2025, 15:19

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о сроках возвращения российских футбольных команд на международные соревнования. Об этом пишет Metaratings.ru.





По словам Чернышенко, ситуация изменится, когда спорт перестанут использовать в качестве инструмента политического воздействия.





«Все решения по нашему возвращению принимают международные федерации. Чтобы мы вернулись, должно измениться общее отношение к России. Тогда всё наладится», — добавил он.

