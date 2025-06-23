Чернышенко: чтобы российский футбол вернулся, должно измениться отношение к РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о сроках возвращения российских футбольных команд на международные соревнования. Об этом пишет Metaratings.ru.
По словам Чернышенко, ситуация изменится, когда спорт перестанут использовать в качестве инструмента политического воздействия.
«Все решения по нашему возвращению принимают международные федерации. Чтобы мы вернулись, должно измениться общее отношение к России. Тогда всё наладится», — добавил он.
Напомним, российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
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