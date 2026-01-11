Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира в Санкт-Морице
Трое американских бобслеистов выпали из саней во время заезда в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.
Это произошло на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Четверка американцев в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фернелла не успела вовремя забраться в свой боб.
На первом же повороте трое разгоняющих вылетели из саней. Один ударился головой о бортик, другой стукнулся спиной о деревянную конструкцию трассы. Третий старался удержаться за боб, но вскоре так же выпал. Оставшийся в одиночестве пилот добрался до финиша, попутно задевая бортики.
Этап Кубка мира в Санкт-Морице проходит параллельно с чемпионатом Европы. Это предпоследняя возможность для спортсменов в семи дисциплинах получить очки для общего зачета Кубка мира и олимпийской квалификации.
