Стало известно, сколько канадский нападающий Боден заработает по контракту с «Сочи»
Канадец Боден заработает 30 млн рублей по контракту с «Сочи»
Канадский нападающий Жан-Кристоф Боден по однолетнему контракту с «Сочи» заработает 30 млн рублей.
Сегодня, 3 июня, стороны официально подписали контракт сроком на год, передает Metaratings.ru.
Текущий сезон 28-летний Жан-Кристоф Боден провел в финской Liiga. До переезда в Финляндию хоккеист играл в Северной Америке, а также провел несколько лет в Германии.
В сезоне-2024/25 на счету канадца 57 матчей регулярного чемпионата Финляндии и 42 очка.
Ранее выяснилось, на каких условиях Пыленков продлил контракт с «Динамо». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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