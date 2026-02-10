Губерниев раскритиковал подготовку российских лыжников к Олимпиаде

10 февраля 2026, 18:06

Фото: iStock/sportpoint

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о неудачном выступлении российских лыжников в квалификации спринта на Олимпийских играх 2026 года. По его словам, провал в этой дисциплине стал закономерным итогом системных проблем в подготовке.