Губерниев раскритиковал подготовку российских лыжников к Олимпиаде
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о неудачном выступлении российских лыжников в квалификации спринта на Олимпийских играх 2026 года. По его словам, провал в этой дисциплине стал закономерным итогом системных проблем в подготовке.
Lарья Непряева и Савелий Коростелёв не смогли отобраться в основную часть спринтерской гонки. Непряева показала 36-й результат с временем 3 минуты 51,6 секунды, а Коростелёв финишировал 35-м, преодолев дистанцию за 3 минуты 19,88 секунды. Эти показатели не позволили спортсменам продолжить борьбу за медали.
Комментируя итоги квалификации в разговоре с Metaratings.ru, Губерниев заявил, что спринт остается слабым местом отечественных лыж. Он отметил, что даже сильнейшие спортсмены страны регулярно терпят неудачи именно в этой дисциплине, а спринтерская группа, по его мнению, деградировала за последние годы.
При этом Губерниев подчеркнул, что в других гонках ситуация может измениться. Он назвал Коростелёва топовым лыжником и напомнил, что ранее на Олимпийских играх в Италии спортсмен занял четвертое место в скиатлоне. Дарье Непряевой, по его оценке, на международном уровне пока приходится сложнее — в той же дисциплине она стала 17-й.
