Призёр ОИ в лыжных гонках Алыпов назвал проблемы российского спорта
Бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Алыпов высказался о главных проблемах российского спорта, выделив нехватку финансирования и квалифицированных кадров. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Он отметил, что российский спорт испытывает дефицит финансирования, нехватку спортивных сооружений и кадров недостаточной квалификации.
«Можно сказать, что спорт в системе образования далеко не на первом или важном месте. Хотя мы как работники этой отрасли всегда говорим, что нужно быть здоровым», — добавил Алыпов.
По его словам, спорт — это важная часть жизни.
