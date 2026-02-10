Призёр ОИ в лыжных гонках Алыпов назвал проблемы российского спорта

10 февраля 2026, 14:58

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Иван Алыпов высказался о главных проблемах российского спорта, выделив нехватку финансирования и квалифицированных кадров. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Он отметил, что российский спорт испытывает дефицит финансирования, нехватку спортивных сооружений и кадров недостаточной квалификации.





«Можно сказать, что спорт в системе образования далеко не на первом или важном месте. Хотя мы как работники этой отрасли всегда говорим, что нужно быть здоровым», — добавил Алыпов.