Ольга Смородская: Станкович может покинуть «Спартак» в новом сезоне РПЛ

03 июля 2025, 15:35

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская высказала свое мнение о тренере «Спартака» Деяне Станковиче.





В интервью «РБ Спорт» она отметила, что продление контракта с сербским специалистом не гарантирует его длительное пребывание в клубе.





«Продление контракта со Станковичем не дает никаких гарантий, что он проработает в клубе до 2027 года. В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами. И Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ, если результаты будут плохие», — заявила Смородская.