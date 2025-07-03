Ольга Смородская: Станкович может покинуть «Спартак» в новом сезоне РПЛ
Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская высказала свое мнение о тренере «Спартака» Деяне Станковиче.
В интервью «РБ Спорт» она отметила, что продление контракта с сербским специалистом не гарантирует его длительное пребывание в клубе.
«Продление контракта со Станковичем не дает никаких гарантий, что он проработает в клубе до 2027 года. В «Спартаке» быстро расстаются с тренерами. И Станкович может стать одним из первых специалистов, кого отправят в отставку в новом сезоне РПЛ, если результаты будут плохие», — заявила Смородская.
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля, а за неделю до этого пройдет матч за Суперкубок, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. В первом туре РПЛ-2025/26 «Спартак» сыграет дома против «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится 19 июля на «Лукойл Арене».