Губерниев: РФ не является спортивной державой, большинству россиян не до спорта

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)
Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев заявил, что страна по-прежнему не является спортивной державой и рассказал, какие проблемы видит Михаил Дегтярёв в этом вопросе.
«Он (Дегтярёв – ред.) уверен в себе, не боится ответственности и признаёт свои ошибки. Дегтярёва поддерживает президент, потому что он не юлит и называет вещи своими именами. Дегтярёв — молодец», — заявил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.
Он также отметил, что по мнению Дегтярёва, в регионах РФ не хватает денег на финансирование спорта, людям не доступны некоторые занятия.
«И мы по-прежнему не являемся спортивной державой. Тому есть логичное объяснение: сейчас большинству россиян не до спорта», — подчеркнул Губерниев.
При этом от отметил, что любительский спорт и занятия физкультурой в России «развивается очень неплохо».
Напомним, Дегтярёв стал министром спорта РФ 14 мая 2024 года. В декабре он также занял должность главы Олимпийского комитета России.
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