Губерниев: Талалаев вырастет в одного из самых сильных российских тренеров

03 сентября 2025, 14:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вырастет в одного из самых сильных российских тренеров. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев.





В беседе с Metaratings.ru журналист отметил, что объяснения Талалаева с экрана телевизора являются бесценными. Он может тренировать абсолютно любую команду российского чемпионата.





«Пожелаю «Балтике» удачи. Команда может бороться за самые высокие места в чемпионате. Не скажу, что за чемпионство, разумеется, но я не удивлюсь, если команда закрепится в шестерке сильнейших», — сказал комментатор.