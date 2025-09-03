Губерниев: Талалаев вырастет в одного из самых сильных российских тренеров
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев вырастет в одного из самых сильных российских тренеров. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев.
В беседе с Metaratings.ru журналист отметил, что объяснения Талалаева с экрана телевизора являются бесценными. Он может тренировать абсолютно любую команду российского чемпионата.
«Пожелаю «Балтике» удачи. Команда может бороться за самые высокие места в чемпионате. Не скажу, что за чемпионство, разумеется, но я не удивлюсь, если команда закрепится в шестерке сильнейших», — сказал комментатор.
Напомним, что «Балтика» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.