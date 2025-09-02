Колосков высказался о команде ЦСКА

02 сентября 2025, 16:08

Колосков назвал ЦСКА сильной командой с игроками международного класса

Фото: istockphoto/Rost-9D

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Metaratings.ru объяснил, почему ЦСКА удачно стартовал в сезоне‑2025/26 под руководством Фабио Челестини.