Колосков высказался о команде ЦСКА
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Metaratings.ru объяснил, почему ЦСКА удачно стартовал в сезоне‑2025/26 под руководством Фабио Челестини.
По его словам, хорошие результаты — это прежде всего грамотное комплектование и качественная тренерская работа, а не «волшебство»: «как тренируешься, так и играешь». Колосков отметил, что в вопросах тренировочных нагрузок, тактических заданий и подборе состава в ЦСКА всё налажено, а в составе есть игроки высокого международного уровня, поэтому команда демонстрирует уверенный, современный футбол.
Кроме того, специалист подчеркнул, что многие исполнители уже были в клубе до прихода Челестини, успели адаптироваться и заслужили доверие предыдущего тренера. В частности, Кисляк давно закрепился в основе, а Глебов в последних матчах тоже показал себя с положительной стороны. По мнению Колоскова, помимо тренерской работы важен и природный талант футболистов — у армейцев совпало и то, и другое.
Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России и после семи туров РПЛ набрала 15 очков, занимая второе место в турнирной таблице.
