Губерниев усомнился в перспективах «Спартака» после победы над «Акроном»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном» из Тольятти в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Встреча прошла 9 марта в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу «красно-белых». Несмотря на победу, Губерниев критически оценил игру команды.
По его словам, выступления клуба напрямую связаны с решениями по тренерскому штабу. Комментатор в беседе с Metaratings.ru отметил, что «Спартак» остаётся великим клубом и должен бороться за чемпионство, однако пока не демонстрирует стабильной игры. Губерниев также выразил сомнение в работе главного тренера команды Деяна Карседо, заявив, что пока не верит в его успех со «Спартаком», но будет рад изменить мнение, если результаты команды улучшатся. Комментатор добавил, что в предстоящем матче против «Зенита» у москвичей, по его мнению, будет мало шансов на победу, особенно учитывая, что игра пройдет в Санкт-Петербурге.
После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Матч 21-го тура против «Зенита» состоится 14 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.
Читайте также: