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В Бразилии заинтересовались футболистом из «Зенита»

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Клубы первой пятерки Бразилии обратили внимание на футболиста из «Зенита». Стало известно, что они заинтересовались переходом 27-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Клаудио Луиса Родригеса Паризи Леонела, более известного как Клаудиньо.
По информации Metaratings.ru, в Бразилии официально не связывались с петербургским клубом, потому что понимают, что «Зенит» не будет отдавать своего основного игрока посреди сезона.

Отмечается, что Клаудиньо может получить приглашение уже летом 2025 года.



Трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.

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#бразилия
#санкт-петербург
#спорт
Стало известно, будет ли бой Федора Емельяненко против Александра Шлеменко
Спортдиректор «Нашего Дела» Гулян: бой Шлеменко и Емельяненко никогда не пройдет
20 декабря 2024, 13:33

Фото: iStock/Nastco

Бой Федора Емельяненко против Александра Шлеменко никогда не состоится. Об этом заявил спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян. По его словам, у бойцов слишком большая разница в весе.
«Нет. Очень большая разница в весовых категориях. Если руководство RCC не хотело поединка между Александром Шлеменко и Иваном Штырковым, то и такой бой им тоже будет не по духу», — пояснил он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Шлеменко 15 декабря победил Анатолия Токова раздельным решением судей на турнире RCC 21. Перед началом поединка и по его окончании он раскритиковал команду Fedor Team, которая затем привела к конфликту с ее основателем Федором Емельяненко.

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#борьба
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#тренер
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ЦСКА предрекают пятое-шестое место в РПЛ
Галямин: ЦСКА придется бороться лишь за пятое-шестое место в РПЛ
20 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин заявил, что ЦСКА в этом сезоне Российской Премьер-Лиги придется бороться лишь за пятое-шестое место, если учитывать трансферный бан со стороны ФИФА. По его словам, за первые три места команде придется бороться очень тяжело.
«Чахнуть не будут, но, скажем так, за первые три места будет бороться очень тяжело. Команда приучила болельщиков, что борется за чемпионство или за то, чтобы стать призером, но придется достаточно тяжело. И, по моим предположениям, нужно будет цепляться за пятое-шестое место, но не выше. Проблемы будут», — пояснил спортсмен в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушел с 31 очком в запасе, занимая шестое место в турнирной таблице. Ранее стало известно, что клуб не сможет регистрировать новых игроков из-за санкций со стороны ФИФА.

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#спортсмен
#футбол
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Стало известно, сколько боев в UFC ждет Гуськова в 2025 году
Тренер Азизян: боец Гуськов нацелен на четыре боя в UFC в 2025 году
20 декабря 2024, 13:25

Фото: iStock/Artur Didyk

Основатель клуба Gor MMA и тренер бойца Богдана Гуськова заявил, что его подопечный нацелен на четыре боя в UFC в 2025 году. По его словам, сейчас спортсмен сконцентрирован на предстоящем поединке с Джонни Уокером.
«Гуськов немного другой. Если бой с Уокером для Богдана закончится хорошо, то Гуськову сделают несколько предложений. Но это вопрос его менеджеров. Моя задача сделать так, чтобы Богдан победил. Он пока никаких планов не строит. Ему главное одержать победу в предстоящем поединке», — пояснил Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.
Тренер также добавил, что при победе Гуськов начнет получать предложения на другие бои.

Напомним, Гуськов за свою профессиональную карьеру одержал 16 побед и три боя проиграл. Поединок с Уокером пройдет 19 января.

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#интервью
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Матч сборной России против Брунея назвали самым нелепым событием года
Мостовой: матч сборной России против Брунея стал самым нелепым событием года
20 декабря 2024, 13:22

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что матч сборной России против Брунея стал самым нелепым событием года в российском футболе. По его словам, никто не понимает, зачем нужна была эта игра.
«Матч сборной против Брунея — самое нелепое событие года в российском футболе. Для чего он был нужен? Никто не понимает. Наверное, чтобы установить рекорд по забитым голам, но это смешно. Там даже не все были профессиональными футболистами», — поделился Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, сборная России по футболу обыграла Бруней в товарищеском матче в ноябре этого года с разгромным счетом 11:0. При этом всего национальная команда сыграла пять товарищеских игр в 2024 году с общим счетом 26:0.

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#сборная россии
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ISU разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду
20 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ sportpoint

Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе, сообщалось на сайте организации.
Решение приняли на Совете ISU. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) выберут по одному спортсмену (паре) в каждой дисциплине — они будут участвовать в квалификационных турнирах. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позже 28 февраля 2025 года.

Российские спортсмены не смогут участвовать в командном турнире в фигурном катании, а ещё в командной гонке преследования в конькобежном спорте. Ещё россиянам запретят любое общение с представителями сми.

Спортсменам из РФ не дали выступить на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для российских атлетов были Игры в Пекине.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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#рф
#конькобежный спорт
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Стало известно, чем может закончиться бой Усика и Фьюри
Дрозд: тяжеловесы Усик и Фьюри способны отправить друг друга в нокаут
20 декабря 2024, 12:50

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился своим мнением о предстоящем бое украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. По его мнению, что оба бойца способны отправить друг друга в нокаут и досрочно завершить поединок, так как дерутся в тяжелом весе.
«В тяжелом весе дерутся ребята за 100 кг. Там любой способен отправить в нокаут. Когда Александр «прихватил» Тайсона у канатов, был уверен: уронит его. В итоге судья спас Цыганского Короля. Но Усик вполне способен досрочно завершить противостояние», — пояснил Дрозд в беседе с RT.
В то же время бывший чемпион мира по боксу Роман Кармазин и вовсе считает, что судьи могут отдать победу Фьюри, чтобы потом организовать третий их поединок. В интервью «РБ Спорт» боец отметил, что такое решение вполне возможно, потому что «там будут хорошие деньги».
«По всем канонам должна быть трилогия, в которой они уже решат, кто кого. Если по чесноку, Усик победит нокаутом в поздних раундах. Но трилогия хороша по деньгам для обоих», — поделился экс-чемпион.
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#спорт
#деньги
#дело
#допинг
#интервью
#бокс
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Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» одержали четвертую победу подряд в Суперлиге
20 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» победила «Динамо-Метар» из Челябинска в матче 15 тура женской Суперлиги — чемпионата России по волейболу, эта победа стала для представительниц Московской области четвёртой подряд, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Команда «Заречье-Одинцово» встретилась с челябинской командой «Динамо-Метар» на домашней площадке и разгромила соперниц со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:15)», — говорится в сообщении.
Уровень игры команды «Заречье-Одинцово» высоко оценил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

«Это не удача, а профессионализм и высокий уровень подготовки. Соперницам не оставили ни единого шанса! Умницы, девочки», — сказал Сергей Колунов.
На следующем матче в рамках Суперлиги «Заречье-Одинцово» встретился на выездной игре с «Локомотивом» из Калининграда, игра состоится 22 декабря и станет последней в текущем году.

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#минспорта мо
#одинцовский городской округ
#волейбол
#чемпионат россии
#победа
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Подмосковные теннисистки-колясочницы завоевали 9 наград международных турниров
20 декабря 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки Виктория Львова и Людмила Бубнова, представляющие подмосковную школу олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», завоевали шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль в серии международных турниров по теннису на колясках TTF., сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На первом этапе соревнований Виктория Львова стала победительницей в одиночном разряде. На втором этапе повторила этот успех, а также завоевала золото в парном разряде с теннисисткой из Франции Зоей Марас. На третьем этапе Виктория Львова вновь победила в одиночном разряде и взяла бронзу в парном разряде с австралийкой Хейли Слокомб, а Людмила Бубнова завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и золотую — в парном с представительницей Турции Зелихой Аксак», — говорится в сообщении.
На заключительном этапе серии турниров Виктория Бубнова также стала победительницей в одиночном разряде, а Людмила Бубнова выиграла бронзовую медаль.

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#минспорта мо
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17 спортсменов из Подмосковья участвуют в чемпионате России по конькобежному спорту
20 декабря 2024, 09:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Конькобежном центре «Коломна» начался чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В сборную Московской области вошли 17 спортсменов, которые с 19 по 22 декабря 2024 года будут бороться за призовые места на главном старте года, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Региональная сборная примет участие во всех заявленных дисциплинах на чемпионате: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров для женщин, 5000 метров и 10 000 метров, а также в масс-старте на 16 кругов, командном забеге-спринте на 3 круга и командной гонке на 6 или 8 кругов.

В течение четырёх соревновательных дней будут разыграны 16 комплектов медалей, соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 20 регионов страны.

​Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне после четырёхлетнего перерыва. В 2024 году Московская область принимает эти соревнования уже в 21-й раз. Трансляция турнира доступна по ссылке.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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