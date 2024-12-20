В Бразилии заинтересовались футболистом из «Зенита»

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Клубы первой пятерки Бразилии обратили внимание на футболиста из «Зенита». Стало известно, что они заинтересовались переходом 27-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Клаудио Луиса Родригеса Паризи Леонела, более известного как Клаудиньо.
По информации Metaratings.ru, в Бразилии официально не связывались с петербургским клубом, потому что понимают, что «Зенит» не будет отдавать своего основного игрока посреди сезона.
Отмечается, что Клаудиньо может получить приглашение уже летом 2025 года.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.
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Отмечается, что Клаудиньо может получить приглашение уже летом 2025 года.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 17 миллионов евро.
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